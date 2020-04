'Chiqui' Aguayo y su salida de TVN tras dos años: "Fue sorpresa para todos"

Fue la propia comediante que confirmó su desvinculación del canal estatal el pasado jueves.

El pasado jueves, TVN anunció la desvinculación de dos panelistas de «Buenos días todos», el periodista Hugo Valencia y la comediante Daniela 'Chiqui' Aguayo.

"Gracias TVN por estos años como 'rostro de TV'. Gracias Buenos Días a Todos, los quiero con el alma. Ya nos volveremos a encontrar", fue parte de lo que dijo Chiqui a través de redes sociales.

La decisión de la señal se tomó para enfrentar la crisis financiera que arrastra hace años y además por la crisis sanitaria del Covid-19 que ha provocado la reestructuración del matinal y también de la parrilla programática.

Y la comediante rompió el silencio para referirse a su salida del canal estatal, donde reveló que la noticia fue una "sorpresa" y que se la comunicaron por teléfono.

"Fue sorpresa para todos. Por lo que supe, fui la primera en enterarme y qué lata que producto de las circunstancias tuvo que ser así, por teléfono, que es bastante frío por decirlo así, pero bueno, hay una pandemia. Y después se le comunicó al equipo y ahí me llamaron todos para tirarme para arriba, darme ánimo", afirmó a El Dinamo.

La explicación que le dieron fue que el canal "estaba en una restructuración importante" por lo que se determinó que el matinal sólo cuente con María Luisa Godoy, Ignacio Gutiérrez y Gino Costa.

En la misma publicación que hizo en Instagram para anunciar su salida de TVN reveló que no hubo fuero maternal, algo de lo que también se refirió.

"Hay un fuero maternal... si puedo pelear el fuero, lo voy a pelear. Lo estoy viendo, analizando porque los contratos de la tele no son los mismos de todo el mundo. Estoy un poco en eso... Es un derecho al que puedo optar y lo voy a hacer. Lo que pasa es que uno no firma un contrato pensando en que lo van a echar, entonces son cosas que uno se pone a pensar después de que te echan", aseguró.

Por último admitió que su situación es compleja ya que ella es su propia pyme como se autodefinió, "hago stand up, y mi pyme también está parada entonces me quedo sin ningún ingreso. También uno se queda con la sensación de esta incertidumbre y de que las cosas tienen que ser así porque hay una pandemia de por medio, que hace que todo sea frío, que sea por una llamada por teléfono, que uno no se pueda despedir de la gente que ha visto durante todos los días, más que la gente que vive en tu casa, con el equipo que adoro y que le tengo mucho cariño", cerró.

