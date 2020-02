'Chino' Ríos repasa sin filtro sus matrimonios: "Me he casado con cada loca"

El ex número uno del mundo en el ranking de la ATP dijo estas polémicas declaraciones en «Podemos hablar».

Marcelo 'Chino' Ríos protagonizará una nueva serie de confesiones y declaraciones polémicas que marcan cada capítulo de «Podemos hablar» de Chilevisión.

En el espacio animado por Julián Elfenbein, el ex tenista se refirió a la que fue su otrora profesión, como también el analizar sus relaciones pasadas, las que incluyen sus matrimonios con Giuliana Sotela y Kenita Larraín.

Sobre esto señaló que, "si me pongo a pensar, me he casado con cada loca", según un adelanto publicado por el canal.

Sobre su carrera en el tenis, Marcelo aseveró que no fue feliz mientras fue parte del circuito de la ATP.

También confesó que en varias ocasiones ha sido infiel en sus relaciones y sorprendió en llegar al "punto de encuentro" luego de que Julián preguntara, "avancen quienes hayan besado a alguien del mismo sexo", el ex número 1 del mundo aseguró que "el hueón sabía dar besos".

Cabe señalar que en el capítulo que aún no tiene fecha de emisión, ya que el espacio se encuentra de "vacaciones", estuvieron invitados Flavia Medina, Francini Amaral , Solange Lackington, Juan Carlos "Pollo" Valdivia y Rodrigo Wainraihgt.

PURANOTICIA