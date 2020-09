Checho Hirane vuelve a la TV tras 10 años con programa de conversación

«Café Cargado» es el nombre del espacio que liderará en la pantalla de La Red.

Tras más de 10 años alejado de la televisión, Sergio 'Checho' Hirane vuelve a pantalla de la mano de un programa de conversación.

El locutor radial tendrá un espacio todas las semanas desde el próximo 3 de octubre en La Red, según consigna El Mercurio.

«Café Cargado» es el nombre del programa de política y actualidad que conducirá el comunicador, cuya última participación en TV fue en «Nunca es tarde» del mismo canal.

"La idea es aprovechar la experiencia que tengo entrevistando gente y hacer un programa con un lenguaje que llegue a muchos más televidentes", afirmó.

"Queremos hacer un espacio que incluya política y actualidad, pero que no sea un ladrillazo, sino que entretenido y fácil de digerir", agregó.

A pesar de ser abiertamente de derecha, 'Checho' asegura que «Café Cargado» será un espacio pluralista. "No solo me sigue la gente de derecha. Tengo mucha gente de izquierda que me sigue y me rebate fuerte, pero de eso se trata el diálogo, ¿no?", cerró.

PURANOTICIA