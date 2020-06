'Chascas' Valenzuela anunció que Sony hará una serie de su libro «El Filo de Tu Piel»

El escritor chileno José Ignacio Valenzuela anunció que los estudios Sony Pictures Television adquirió los derechos audiovisuales de su libro «El Filo de Tu Piel».

La importante empresa adaptará la novela lanzada por "Chascas" el 2006 para convertirla en una serie, según precisó Variety.

"Como un prolífico guionista, Chascas y su impecable manera de contar historias es esencial para representar de manera importante a la comunidad LGBTQ en la televisión", indicó Ana Bond, vocera de Sony.

Cabe señalar que la historia cuenta el inocente viaje a Nueva York que cambia la vida de Diego Valderrama, un incipiente escritor de telenovelas. En esa ciudad conoce a Ulises, un puertorriqueño que ha sobrevivido a la locura de las noches de Chelsea, el seductor barrio neoyorquino, del cual se enamora y comienza a explorar su indentidad sexual.

"Realmente es un sueño hecho realidad que la historia más importante y singular de mi carrera sea llevada a la vida por una compañía como Sony. Al igual que el libro que conquistó a muchos lectores en América Latina, estoy seguro que esta serie conquistará el corazón de todo el mundo", manifestó Valenzuela al citado medio.

Cabe señalar que "Chascas" ha sido el encargado de los guiones de exitosas teleseries nacionales como la adaptación de «Papi Ricky», «Marparaíso», «Amor a domicilio» y «Dama y obrero», entre otras.

¡Por fin les puedo contar esta noticia que me tiene feliz! Tal como lo anuncia hoy la revista Variety, Sony Pictures Television compró los derechos audiovisuales de mi libro El Filo de Tu Piel para hacer una serie. ¡Todavía no me repongo de esta sorpresa!https://t.co/icW7fylJmi