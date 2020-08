César Sepúlveda recordó su papel de villano en «Dama y Obrero»: "Fue muy difícil"

El actor interpretó a Tomás Ahumada, que está a punto de casarse con Ignacia Villavicencio (María Gracia Omegna) y es dueño de la constructora Omega.

Este lunes 24 redebutó en la pantalla de TVN la exitosa teleserie «Dama y Obrero», emitida originalmente en 2012 y protagonizada por Francisco Pérez-Bannen y María Gracia Omegna.

Pero el antagonista de la ficción fue César Sepúlveda, quien interpretó al villano Tomás Ahumada, que está a punto de casarse con Ignacia Villavicencio (Omegna) y es dueño de la constructora Omega.

Y fue el propio actor quien recordó su papel y su paso por la producción en conversación con el canal estatal.

"Tengo que reconocer que fue muy difícil. Era un desafío emocional súper grande porque efectivamente el hombre era muy malo. A mi nunca me gusta clasificar a los personajes como bueno o malo -yo se que para afuera simplemente es malo- como yo soy el que lo hago y el que lo tengo que vestir, entonces no me gusta ponerle esa categoría", comenzó diciendo.

Para César, interpretar a Tomás tuvo mucha carga emotiva. "Fue súper agotador porque también hacer un malo significa mover una energía que está alojada adentro de nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros dentro de nosotros mismos alberga una maldad, una guerra", explicó.

Luego reveló que grabar la última escena de la teleserie también le costó. "Implicaba un riesgo como actor y como persona. La propuesta del final del personaje era muy temeraria en términos físicos y eso me costó mucho", cerró.

Cabe recordar que la producción nacional narra la historia de Julio Ulloa (Pérez-Bannen), un obrero de la construcción, e Ignacia Villavicencio (Omegna), ingeniera de la constructora y su jefa, quienes se enamoran a pesar de sus diferencias sociales, pero deben luchar con la resistencia de su entorno y los secretos familiares que unen a ambos mundos.

