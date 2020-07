Cecilia Bolocco se define de cara al plebiscito y llama a "sacar fantasmas"

La ex Miss Universo y actual empresaria señaló que "tenemos que limpiar y preparar ese terreno, abrirlo, y sacar toda esa maleza, pero sacarla de verdad".

La ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, sostuvo una distendida conversación con la conductora María Luisa Godoy en su programa de Instagram llamado «Siempre mamá».

En la instancia, la actual empresaria incluso se tomó el tiempo para referirse a temas de la contingencia nacional, como el plebiscito constitucional a celebrarse el próximo 5 de octubre.

En ese sentido, la ex «Viva el lunes» indicó que "sería bueno" un triunfo de la opción «Apruebo»: "Mira, sí, yo creo que sería bueno que redactemos una nueva Constitución", afirmó.

Posteriormente, agregó que "creo que hay que limpiar el camino, hay que despejar, hay que sacar fantasmas. Para un gran sector es importante esto y no hay que menospreciarlo".

"Hay que abordarlo. No es bueno quedar con cosas pendientes. Tenemos que limpiar y preparar ese terreno, abrirlo, y sacar toda esa maleza, toda, toda, pero sacarla de verdad", continuó.

"Esto tiene que ser también una Constitución que nos lleve a crecer como nación, por la senda que todos queremos", señaló.

Tras estas palabras, ampliamente comentadas en redes sociales (incluso su nombre es tendencia), la ex modelo dejó en claro que ella no es una experta en temas polémicos, incluso mencionó que no ha leído la carta magna.

Puedes revisar la conversación a continuación:

PURANOTICIA