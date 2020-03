Cathy Barriga se anticipa al Gobierno, revela nueva muerte por Covid-19 y recibe huracán de críticas en matinal

"Me llegó un mensaje del Hospital El Carmen, que es preocupante, porque tenemos que confirmar la segunda muerte por coronavirus: es una adulta mayor de nuestra comuna", dijo la Alcaldesa de Maipú.

Un despacho en vivo en el matinal de Mega, «Mucho gusto», fue el aprovechado por la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, para dar a conocer la noticia de que una mujer de 78 había fallecido a causa del coronavirus Covid-19, situación que desató una fuerte polémica al aire, y que incluyó también a Diana Bolocco y Evelyn Matthei.

La autoridad maipucina manifestó que una persona había fallecido en el hospital El Carmen, transformándose así en la segunda víctima nacional a raíz de esta enfermedad considerada como "pandemia" por la Organización Mundial de la Salud.

"Me llegó un mensaje del Hospital El Carmen, que es preocupante, porque tenemos que confirmar la segunda muerte por coronavirus: es una adulta mayor de nuestra comuna", dijo Cathy Barriga, lo que desató la molestia del resto del panel, por dar esta información antes que lo hicieran autoridades de Gobierno, como el Ministro de Salud.

"Se saltó los protocolos", le recordaron Diana Bolocco y Luis Jara, animadores del espacio matinal.

Con molestia e incomodidad, la Alcaldesa de Maipú dijo que "esto es un mensaje que me acaba de dar el hospital El Carmen. No estoy hablando de lo que pasa en el país, sino que algo de mi comuna".

Luego dijo que "que me sancione la Contraloría. Me da lo mismo. Si me tienen que llegar sanciones por cuidar a mi gente, que pase, pero no me cuestionen ustedes porque no son autoridad".

Barriga prosiguió diciendo que "no estoy pasando a llevar a nadie, mi obligación como autoridad es transparentar la información".

Por último, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, también la repasó, diciendo que lo "que acaba de hacer Cathy es indigno y lo que hace es darle la razón a todos los que dicen que los alcaldes se arrancan con los tarros".

