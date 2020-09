Catalina Pulido rompe el silencio tras detención de su hijo por brutal golpiza

La actriz ocupó su vitrina en el programa «Las Indomables» donde hizo sus descargos por la polémica acción en la que estuvo involucrado uno de sus hijos.

Catalina Pulido se refirió a la violenta agresión a un conserje y un guardia municipal de Las Condes en la que estuvo involucrado su hijo.

Fue en el programa «Las Indomables», que comparte junto a Patricia Maldonado donde la actriz hizo sus descargos, asegurando que está "avergonzada".

"Todos saben que no ha sido el cumpleaños más feliz que he tenido en los últimos años. Ha sido el más triste", dijo, agregando que, "de partida estoy avergonzada, estoy acontecida, estoy acongojada, estoy triste, estoy desilusionada. Pero acá estoy dando la cara, como siempre lo he hecho. Una vez más dando la cara", partió diciendo.

La peliroja aseguró que hablar del tema de manera pública la hacía sentir "orgullosa", para luego contra como ocurrieron los hechos.

"Hubo más gente involucrada y los padres de esas personas, desgraciadamente... Pucha, me gustaría también que me apañaran para que fuéramos un bloque y pudiésemos hacer algo en contra de una situación tan agresiva, tan violenta", manifestó.

LEER TAMBIÉN: Hijo de Cata Pulido fue detenido por participar en golpiza a conserje y guardia municipal.

"Para que la gente sepa, el sábado en la tarde a mi hijo lo llevaron detenido porque estaba dentro de un grupo que fue agresor en contra un guardia de un edificio. Estaban andando en skate. No tengo idea cuál fue el motivo del por qué una persona se puede merecer tremendo trato, un trato que personalmente me da un poquito de náuseas ver la violencia con la que se actuó, la cobardía", agregó.

La artista afirmó que siempre ha "enseñado eso de que nunca hay que abusar de tener un privilegio mayor de la otra persona (...) La única que ha salido en los diarios soy yo. Pero acá estamos. No basta con el castigo que siente uno como madre".

Luego llamó a los padres de los otros jóvenes involucrados a "ponerse en contacto con el alcalde o con los tribunales" y también ofreció disculpas.

"Aprovecho de ofrecer mis disculpas públicamente a ese guardia que fue agredido para asumir que soy la mamá de uno de ellos. Ojo, el que le pegó no fue L... Estaba dentro del grupo, pero me parece igualmente responsable porque fue cómplice. Es igualmente castigador el hecho", aclaró.

Finalmente, Catalina espera que los involucrados reciban algún tipo de castigo. "Que el tribunal les diera trabajo comunitario, que sepan lo que es valorar el trabajo, la vida y el respeto por los que trabajamos y nos ganamos el pan con el sudor de nuestra frente. Es súper importante porque son cabros que han tenido todo en la vida", cerró.

PURANOTICIA