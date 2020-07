Catalina Guerra contó cuál es el personaje "más fome" que ha interpretado en su carrera

La destacada actriz nacional ha participado en 28 teleseries a lo largo de su carrera.

Una de estas ficciones fue «Amores de Mercado», estrenada el 2001 por la pantalla de TVN, que a pesar de ser un éxito, para la artista no lo fue tanto por el personaje al que le tocó interpretar.

En aquella producción, Guerra hizo el rol de Antonia, "el personaje más fome que he hecho en la vida", aseguró en el programa «Impacto en el rostro».

"Lo que pasa es que partía repartiendo café y estuvo la mitad de la teleserie haciendo eso, entonces recuerdo haberle dicho a la Quena (Rencoret) que me habían dicho que el personaje era otra cosa, que no era lo que habíamos hablado. No era que no me gustase, pero que si iba a servir café toda la teleserie, quería saberlo de antemano", partió diciendo en el podcast.

"Me aburrí un poco", aseguró de su personaje que era una secretaria que en varios capítulos servía café en la empresa de la familia de los protagonistas.

Pero luego esto cambió, ya que comenzó un romance con la mano derecha de "Peyuco" (Álvaro Rudolphy), Basilio (Claudio Arredondo).

"Recuerdo que hubo una escena en que nos quedamos encerrados por días. Eso fue entretenido. Pero bueno, de la teleserie más vista, es el peor personaje que he tenido (ríe). Pero así es la pega. Te tocan buenos y malos papeles, buenos y malos compañeros, actores que son mejores que otros. Es casi como estar en la rueda de la fortuna", agregó.

Pero también tuvo palabras para uno de sus personajes favoritos, Bruna San Juan, de la teleserie «Primera Dama», "¡Es uno de mis favoritos!", aseguró.

"Hacer ese personaje fue uno de los desafíos más grandes que he tenido en teleseries. En este caso esta era una mujer que vivió todo lo que una mujer puede vivir para irse a la cresta", indicó.

"Era una mujer absolutamente sometida, que quería desarrollarse como persona y como profesional. Era la mujer del presidente, después es humillada y desplazada por Sabina (Celine Reymond), que embauca a mi marido en mentiras. Ella queda atrapada en situaciones producidas por esta niña donde todo Chile se le va en contra porque se cree que ella tiene un amante", comentó.

Como su papel era el de una alcohólica, gran parte de la ficción estuvo sola, generando en Catalina una gran carga dramática.

"Para mí fue precioso hacer ese personaje. Tenía que hacer escenas en donde mi personaje estaba súper ebria, pero eran escenas largas y tenían tanto contenido que a mí se me tenía que entender todo lo que decía. Hacer de curado es lo más difícil que hay", recordó.

