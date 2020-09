Catalina Castelblanco se llenó de elogios tras publicar imagen a semanas de dar a luz

En el registro que ya tiene más de 17 mil me gusta se puede observar a la actriz disfrutando de una tarde en el patio de su casa.

La joven actriz nacional, Catalina Castelblanco, se llenó de elogios en Instagram tras dar a conocer una fotografía a solo tres semanas del nacimiento de su hija Nicoletta.

En la imagen se puede ver a la intérprete lucir una espléndida figura, dejando a la vista su abdomen.

La imagen fue acompañada de un mensaje que decía "hace 3 semanas que no salía al patio".

Los comentarios y los 'Me Gusta' no tardaron en llegar, "qué regia y post parto mas encima", "estás estupenda", "no quedó nada de la guatita de embarazo, te pasaste", fueron algunos de los mensajes que recibió la actriz.

Ver esta publicación en Instagram Hace 3 semanas que no salía al patio 😂 Una publicación compartida de Catalina Castelblanco (@cotacastelblanco) el 30 Ago, 2020 a las 2:00 PDT

