Caso «Nano Calderón»: La trama familiar-policial que derivó en acusaciones de extorsión y "show mediático"

Tras la filtración de audios, se estableció que la defensa de 'Nano', pagada por Raquel Argandoña, le ofreció a Hernán Calderón Salinas que retiraban la querella por abuso sexual en su contra, si él eliminaba la solicitud de prisión preventiva contra su hijo.

"Amigo mío, para que quede registro: la idea sería entonces que tú y tus abogados no sostengan la petición de prisión preventiva respecto de tu hijo y por otro lado la defensa, Mario Vargas, se desistiría de las querellas por abuso reiterado (...) Como te comento, tú no pides la prisión preventiva y la defensa retira la querella por abuso sexual reiterado contra la polola de Hernancito".

Esto es un extracto de un audio que el abogado Cristián Opazo, cercano a la defensa de Hernán Calderón Argandoña, más conocido como 'Nano', le envió a Hernán Calderón Salinas, en la previa a la formalización de cargos por el delito de parricidio frustrado, luego que el menor de los hijos de Raquel Argandoña golpeara y apuñalara a su padre en su domicilio ubicado en la comuna de Las Condes, audiencia que se llevó a cabo entre los días 16 y 17 de agosto.

Esta es parte de una trama con ribetes policiales, pero que ha tenido al mundo del espectáculo nacional siguiendo con atención todo el proceso, básicamente porque se trata de una familia conocida por todos y por que se han ido develando detalles sabrosos que dan cuenta de presuntas extorsiones, amenazas y ofrecimiento de regalías, entre otras situaciones que pasaremos a detallar en esta nota.

LA BRUTAL AGRESIÓN

"No, Hernancito, usted no puede entrar al departamento". Con estas palabras, la asesora del hogar de Hernán Calderón Salinas le rogaba a 'Nano' que no ingresara al domicilio de su padre. "Me importa un pico (sic), vengo a hablar con mi papá", respondió el joven de 23, quien aquel martes 11 de agosto protagonizó, a eso de las 16:00 horas, un hecho del que aún escriben y hablan por largos minutos programas matinales, radiales y medios escritos.

Decidido a "arreglar cuentas" con su padre -a quien acusaba de acosar sexualmente a su pareja, Rebeca Naranjo, y de deberle unos $11 millones por concepto de supuestos eventos automovilísticos- 'Nano' Calderón ingresa al departamento del abogado de profesión, a quien golpea en reiteradas ocasiones, para luego apuñalarlo con un arma blanca que extrajo desde su vestimenta.

"En ese momento, mi hijo, empuñando el cuchillo que había traído previamente y que guardaba en su pantalón, me ataca de frente, intentando apuñalarme en el estómago, fallando sólo por mi reacción, dándome el ataque en mi antebrazo izquierdo mientras me gritaba: ¡Ahora sí que te voy a matar, maldito concha de tu madre! (sic) Vas a ver cómo ahora sí te mato", explicó Hernán Calderón Salinas en la querella presentada el domingo 16 de agosto.

Tras ello se inició un forcejeo, que continúo entre la puerta de entrada y el pasillo, el que termina con ambos cayendo al suelo, instancia aprovechada por 'Nano' para inmovilizar la mano derecha su padre, la cual "procede a apuñalar múltiples veces", mientras gritaba "¡te voy a matar, concha de tu madre, te voy a matar!". Esto, a juicio del padre, con la intención de "desgarrar la mayor cantidad de tejido posible de mi mano, con el fin -asumo, dado el movimiento- de amputarla".

PRESUNTA EXTORSIÓN

Todos estos detalles de lo que habría ocurrido en el departamento de Las Condes son parte del contenido de la querella por parricidio frustrado y amenazas que presentó Hernán Calderón Salinas contra Hernán Calderón Argandoña, acción legal que este miércoles 9 sufrió una modificación, ya que el abogado de profesión eliminó la calificación de "parricidio frustrado", indicando que se trató de un delito de lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar.

"A juicio de este interviniente, los hechos descritos constituyen el delito de lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar, del artículo 397 Nº 2 del Código Penal. El que hiriere, golpeare o maltratare de obra a otro, será castigado como responsable de lesiones graves: 2.° Con la de presidio menor en su grado medio, si las lesiones produjeren al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días", dice el texto entregado al IV Juzgado de Garantía de Santiago.

Da la casualidad que esta rectificación se da justo 24 horas después que la pareja de 'Nano' Calderón, Rebeca Naranjo, retirara la querella presentada en contra de su suegro por el delito de abuso sexual reiterado, acción por la que justamente se habría generado el brutal ataque con arma blanca y que dio origen a este caso. "Me desisto expresamente de la querella presentada por mi mandante el día 17 de agosto de 2020, la que dio origen a la presente causa, quien también firma en señal de aceptación", rezaba el documento presentado y firmado por la presunta víctima y su abogada María Tuane.

Es acá donde cobra sentido el audio que el abogado Cristián Opazo le habría enviado a su colega Hernán Calderón Salinas, donde le indica: "Tú no pides la prisión preventiva y la defensa retira la querella por abuso sexual reiterado contra la polola de Hernancito".

SEGUNDA QUERELLA

En el marco de esta presunta extorsión, se conoció que luego de la formalización de Hernán Calderón Argandoña, sus abogados llamaron al padre para amenazarlo con presentar una nueva querella por presuntos abusos sexuales cometidos presuntamente en contra de otra mujer, identificada con las iniciales J.A..

No obstante, dicha acción judicial no prosperó debido a que se habría descubierto que a la mujer le ofrecieron ocupar durante un año un departamento ubicado en la comuna de Las Condes, propiedad de Raquel Argandoña.

Bajo este contexto, las redes sociales explotaron en mensajes contra la rostro de Canal 13, asegurando que ella era la principal responsable de este "show mediático", por medio de la "compra" de testimonios para acusar a su ex marido y así liberar de culpa al menor de sus hijos, quien hoy se encuentra cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel Santiago 1.

De igual forma, los cibernautas solicitaron a la estación televisiva que desvincule a Argandoña, indicando que por situaciones como éstas, muchos testimonios de víctimas de violencia y/o abusos sexuales pierden valor ante la justicia.

'KEL' CONFIRMA EXTORSIONES

La trama que envuelve a los Calderón-Argandoña vivió un nuevo episodio este miércoles 9 de septiembre, luego que Raquel Calderón Argandoña, más conocida como 'Kel', la hija mayor del clan, presentara su declaración ante la Fiscalía Metropolitana Oriente, respecto a su visión de lo ocurrido entre su padre y su hermano.

En su declaración ante la fiscal Lorena Parra, 'Kel' comenzó diciendo que "quiero manifestar mi preocupación por lo que pueda pasarle a mi padre y a mí", y aseguró que los abogados que defienden a su hermano manipularon a su padre y que lo amenazaron con "usar al movimiento feminista" para presentar una segunda querella por abuso sexual cometido presuntamente en contra de una ex pareja de 'Nano', a quien le habrían regalado un departamento a cambio.

"Mi padre está siendo objeto de presiones por parte de mi madre y de la defensa jurídica de mi hermano. Yo he sido testigo de las conversaciones y exigencias de la defensa de mi hermano Hernán Calderón. Primero trataron de manipularlo emocionalmente, insistiendo en los riesgos que corría mi hermano en la cárcel. Le señalaban que podía pasar frío, hambre, que estaba muy mal, que incluso mi hermano se iba a suicidar, le decían hasta que lo podían violar", indicó la hija mayor de Raquel Argandoña.

Además, recordó que "todo esto le afectó mucho, mi papá lloraba y no podía parar de llorar, realmente estaba preocupado de la salud de mi hermano, incluso me abrazaba y apretaba sus manos en mi espalda, lloraba con mucha angustia. Sin embargo, él entendía la necesidad de que su hijo asumiera la responsabilidad de sus actos", añadió.

"Lamentablemente, las presiones siguieron avanzando, empezó a llamarlo Cristián Opazo constantemente y le preguntaba si estaría dispuesto a llegar a un acuerdo. Incluso le señalaba en estas llamadas que la querella por abuso sexual era falsa y la estaban utilizando como estrategia para disuadirlo. Estas conversaciones las tuvieron en voz alta, mi papá puso el teléfono en altavoz y yo escuché que el mismo Cristian decía 'me están esperando en la otra línea' y que si estaba dispuesto a no apoyar la solicitud de prisión preventiva, a cambio de desistirse de la querella por abuso", concluyó 'Kel'.

Cabe indicar que este miércoles 9 de septiembre se debió haber llevado a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares y reformalización de Hernán Calderón Argandoña, sin embargo, ésta fue postergada para las 9:00 horas de este lunes 14 de septiembre, tras solicitud de la defensa de 'Nano'.

