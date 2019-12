Carolina de Moras se queda sin pantalla tras cancelación de «Cosas de mujeres»

La animadora hace un par de días que asumió en solitario la conducción del espacio ya que Daniela Kirberg, su ex acompañante, no llegó a un acuerdo con la señal.

Un nuevo programa de la televisión chilena fue cancelado, como se ha hecho una constante durante las últimas semanas.

Días atrás se anunció el fin de «Intrusos» y «Así Somos» de La Red, «Viva la Pipol» y «La noche es nuestra» de Chilevisión, entre otros y ahora se sumó un espacio de TV+.

El programa conducido por Carolina de Moras, «Cosas de mujeres» fue finiquitado, a pesar de que regresaría en marzo del próximo año, se decidió definitivamente cancelarlo, según Página7.

La ex integrante de TVN se queda sin casa televisiva este fin de mes, por lo que podría emigrar y asumir nuevos proyectos. Se ha rumoreado que el canal estatal estaría pensando en su retorno para conducir el «Buenos días a todos», pero ya se confirmó a Karen Doggenweiler para esa función.

Cabe señalar que De Moras hace un par de días asumió sola la labor de conducir «Cosas de mujeres», ya que Daniela Kirberg su ex acompañante, no llegó a un acuerdo con la señal, por lo que ya no aparece en pantalla.

