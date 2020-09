Carolina Arregui recordó su paso por matinal de TVN: "No era ningún aporte"

La destacada actriz fue panelista en 2019 de «Buenos días a todos», donde asegura que le fue "como el forro".

Carolina Arregui fue entrevistada por Jordi Castell en el programa «El Aperitivo» que el fotógrafo transmite vía Instagram.

En la ocasión, la destacada actriz se refirió sobre el teatro online y también recordó su paso por el matinal «Buenos días a todos» de TVN en 2019.

Sobre la utilización de los medios digitales para realizar su trabajo, Arregui señaló que "es loquísimo, es la única forma que tenemos en este minuto, estamos encuarentenados y no sabemos qué va a pasar de aquí en adelante; los teatros cerrados, mucha gente sin pega, hay que hacerlo de alguna manera para estar vigente y poder llegar a las casa de gente que quiere ver a los actores de Arica a Punta Arenas", contó, según consigna Página 7.

Sin embargo, a la artista le gusta este formato, "es una maravilla, es súper cercano, después que termina la función existe una conversación con la gente y produce una cercanía increíble, la gente puede preguntar cosas, participar y después se abren todos los micrófonos y viene el aplauso, es lo más emocionante que hay".

Sobre su participación como panelista en el matinal de TVN, Carolina expresó una dura opinión, asegurando que no era aporte y que fue como "el forro".

"Lo hice porque quería de alguna forma innovar en algo. Yo siempre te voy a responder con la verdad, yo entré con otra intención, con las ganas de querer aportar en algo, quería sentir que entrego algo que valga la pena...", partió diciendo.

"Propuse muchas cosas, con mi marido estábamos dispuestos a invitar a personas que no tuvieran la posibilidad de operarse y por ejemplo eso no, porque no vende. Entonces empecé a proponer cosas y no estaba dentro del margen o dentro de lo que es un matinal", agregó.

"La verdad es que yo sentí que no tenía ningún espacio, que no era ningún aporte...hablar de cosas que uno no quiere hablar, me di cuenta que no estaba para hacer eso...es rico descubrir que uno no pertenece a ciertas cosas, pastelero a tus pasteles", cerró.

