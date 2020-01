Carola Gutiérrez contó por qué no volverá a participar en una Gala del Festival de Viña

Este hecho sucedió el 2013, cuando Chilevisión tenía a cargo el certamen estival.

A días que se produzca el evento que reemplazará a la tradicional Gala del Festival de Viña, la periodista Carola Gutiérrez contó una mala experiencia que vivió durante este show pero en el 2013 y por la cual decidió no asistir nunca más a otra.

La actual periodista de TVN contó a LUN, que aquel año fue el último que acudió a una Gala cuando Chilevisión tenía a cargo el evento estival.

La profesional se encargó de realizar junto a su colega Rodrigo Reid una transmisión streaming previa del festival.

"El proyecto era entretenido porque trataba la antesala del festival y queríamos mostrar el lado b. Nos dijeron que debíamos promocionar el programa y, por lo mismo, nos incluyeron en la gala", señaló.

Luego contó que le pidieron desfilar por la alfombra roja para que Ignacio Gutiérrez la entrevistara y ella aprovechara de invitar a los televidentes a ver su programa, pero esto no ocurrió y al final del evento los hicieron caminar rápido, pero la mala experiencia todavía no terminaba.

Lo peor llegó cuando junto a su colega intentaron ingresar al casino. "Vamos entrando al salón cuando un productor, que estaba ubicado en la puerta, nos para y dice 'chiquillos, gracias, gracias por todo. Es que como ustedes fueron invitados a último minuto no hay puestos para ustedes en la comida'. El productor nos dio a entender que había sido una imposición que nos hayan metido a la gala, una imposición para promocionar el programa", comentó.

Tras esto, los dos profesionales decidieron marcharse. "Nos devolvimos por el costado del casino. Ni siquiera hubo la chance de colarnos a la mala jajajá (...) La van estaba estacionada como al frente del McDonald's, así que pasamos por el automac y nos devolvimos al hotel".

A pesar de la humillación vivida, Carola se toma con humor lo vivido. "Fue una humillación para nosotros. Después de eso, decidí nunca más ir. Cada vez que me encuentro con Rodrigo (Reid) nos acordamos de ese momento".

Finalmente, reveló que la volvieron a invitar al evento, e incluso nuevamente estuvo a cargo del streaming junto a Karol Lucero pero desistió "Él pasó por la alfombra roja, pero yo no. Después ya no me pidieron más, se dieron cuenta de mi posición", cerró.

PURANOTICIA