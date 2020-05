Carola Correa habló de su separación tras 20 años de matrimonio: "Es un duelo gigante"

La cocinera le confesó esto a Angélica Castro, agregando que su separación se produjo hace un par de años.

La cocinera Carola Correa, quien se hiciera conocida masivamente tras participar en «Buenos Días a Todos» de TVN confirmó que se separó de su esposo, luego de un matrimonio de 20 años.

Así se lo confesó a Angélica Castro, con quien conversó en el programa via Instagram llamado «Al Desayuno» de la revista Velvet.

"Lo cuento ya que han pasado dos años y medio. Y por la misma honestidad que uno tiene que tener hoy en día", comenzó su relato.

La chef de 44 años señaló que su ahora ex pareja, es su primo hermano y con quien tiene cuatro hijos. "La familia está enterada de esto", aseguró.

¿Sabes por qué lo estoy contando? No lo he contado para que no sea copucha, por los niños. Me da lo mismo", agregó.

Luego se refirió al cambio radical que hizo en su vida el año 2015, donde dejó todo en Santiago para ir a radicarse en la comuna de Olmué, región de Valparaíso.

"Así es la vida. Cada uno tomó su rumbo, en buena onda y todo (...) Pero él me acompañó en todo esto", expresó Carolina.

"Las personas que se han separado, que nos están viendo, es una tremenda maestría, un tremendo trabajo. Es un duelo así, gigante. Es súper fuerte. Yo soy una mujer de tomo y lomo. Es súper fuerte. Pero bueno, es la vida", cerró la cocinera.

PURANOTICIA