Carmen Gloria Bresky vuelve a Canal 13 tras 15 años y se suma a la nueva nocturna

La actriz se reencontrará en «La torre de Mabel» con Cristián Mason, quien la dirigió en su primera teleserie, «Piel Canela» del 2001.

Canal 13 sigue trabajando en la nueva teleserie nocturna que reemplazará a «Amor a la Catalán» y suma a una nueva actriz que vuelve a la señal tras 15 años, se trata de Carmen Gloria Bresky.

En «La Torre de Mabel» interpretará a Marla, la secretaria de Laura (Ignacia Baeza) y quien quiere todo de ella, poder, respeto y dinero, según indica Fotech.

La actriz que aún aparece en pantalla en la teleserie «Verdades Ocultas» de Mega, se refirió al cambio que conlleva interpretar a dos papeles la "Bombi" y "Raquel" a este nuevo proyecto.

"Entretenido, es tener un nuevo desafío, conocer a un nuevo personaje, hacer una nueva creación, y eso siempre es atractivo para mí. Además, hay que llegar a un público nuevo, que es el del 13, y ese es un desafío también que se me hace muy entretenido poder realizar", señaló.

Y respecto a volver tras 15 años al canal donde inició su vida en las teleseries sostuvo que, "es bonito y emocionante volver a estar en esos estudios y pasillos. Si bien el canal ha cambiado mucho y ha pasado harto tiempo, tiene algo que me resulta acogedor. Y también pasa que el equipo realizador de "La torre de Mabel" es AGTV y hay personas con las que me reencuentro porque con ellos hice "Verdades ocultas", entonces no me es algo ajeno".

En la nueva ficción se reencontrará con Cristián Mason, quien fue su primer director en la ficción del 2001 llamada «Piel Canela».

Sobre los motivos que la llevaron a aceptar sumarse a la producción de Canal 13 señaló que, "la historia es ágil, ocurre muy rápido, ya en el primer capítulo van pasando muchas cosas. Eso sí, principalmente lo que me llamó más la atención fue el personaje que me ofrecieron, un personaje que tiene mucho material para poder jugar y para poder crear, y que yo misma voy descubriendo en el camino".

Finalmente, sobre su nuevo papel dijo que, "es un personaje cómico, misterioso y que va a ir sorprendiendo, de hecho, ella misma se va sorprendiendo de las cosas que empieza a realizar. Marla tiene mucho donde poder jugar, es espontánea, jugada, atrevida, apasionada, ingenua y a la vez un poco malula... Eso y entre muchas cosas que estoy recién también descubriendo y que me voy sorprendiendo yo misma del personaje", cerró.

