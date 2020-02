Carmen Gloria Arroyo por su debut en la animación de Viva Dichato: "Estoy nerviosa"

La abogada compartirá el escenario del evento de la región del Biobío con Álvaro Escobar.

Este sábado 8 de febrero, se llevará a cabo una nueva versión del Festival Viva Dichato, el que volverá a ser transmitido por TVN y conducido por Álvaro Escobar y Carmen Gloria Arroyo, quien debutará en la animación de estos eventos masivos.

En conversación con Fotech, la abogada reveló que su participación en el certamen estival "no lo tenía planeado para nada, me llamaron y me lo ofrecieron", comenzó diciendo.

Al principio la jueza se mostró reacia a aceptar ya que no es lo suyo, pero "finalmente acepté porque es Dichato, yo tengo harto cariño involucrado, por la gente de esa localidad", agregó.

Para este cambio de opinión también pesó que el festival tenga "un ambiente familiar", pero aseguró que de igual manera "estoy nerviosa y me estoy preparando".

Sobre la labor que compartirá con Escobar, quien semanas atrás animó el Festival del Huaso de Olmue, señaló que "me parece maravilloso, yo con él tengo una muy buena relación. En radio Biobío me entrevistó varias veces como abogada, por casos emblemáticos que yo llevaba, después nos topamos en Televisión Nacional, donde han habido instancias en que hemos trabajado juntos, como en el programa que hicimos durante los primeros días del estallido social".

"Tengo una muy buena onda con él, nos reímos mucho juntos, así que espero pasarla muy bien. Para mí es un agrado trabajar con él porque además es abogado y tenemos cosas en común", cerró.

Cabe señalar que Arroyo y Escobar sólo conducirán la primera noche del Festival Viva Dichato, ya que el sábado 18 tendrán esta misión Carla Zunino y Gino Costa.

PURANOTICIA