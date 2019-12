Carmen Gloria Arroyo desmintió haber aceptado millonario sueldo para renovar con TVN

A través de redes sociales la abogada salió al paso de un artículo publicado por el sitio El Filtrador.

Carmen Gloria Arroyo se indignó tras una nota de un medio de comunicación que aseguraba que había renovado su contrato con TVN tras aceptar recibir $18 millones mensuales para seguir haciendo su programa.

El sitio El Filtrador, publicó este martes un artículo cuyo titular fue "El millonario sueldo por el que Carmen Gloria Arroyo se quedó en TVN", el que causó la molestia de la abogada y que desmintió a través de redes sociales.

"He leído estupefacta sus injuriosas afirmaciones. Sé que nunca he sido santo de su devoción, pero afirmar hechos y montos absolutamente falsos sin ir a la fuente es de una falta de rigurosidad vergonzosa. Nunca he esperado más de usted", señaló en Twitter.

La renovación de contrato de la conductora de «Carmen Gloria a tu servicio» fue por un sueldo similar al que tenía, cifra que sería muy menor a lo publicado por el citado medio, aseguró BiobíoChile.

