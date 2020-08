Carmen Disa Gutiérrez afirmó que "no lo pasó tan bien" con su rol en «Romané»

La destacada actriz se refirió a su rol como Mariel Cruces, una madre soltera que sufría violencia en el pololeo.

Carmen Disa Gutiérrez en conversación con el podcast «Reyes del drama», se refirió a su rol en la teleserie «Romané», exitosa producción que TVN estrenó el 2000.

La destacada actriz nacional repaso su papel en la historia que contaba la vida de una familia gitana, donde interpretó a Muriel Cruces, una mujer que sufría violencia de género.

"No lo pasé tan bien porque tú te pones en la piel del personaje. Su vida era muy oscura, si me preguntas a mí, me cuesta mucho entender que una mujer se deje golpear. Me parece tremendo que la mujer se permita vivir y aceptar una situación como esa", partió recordando su papel de madre soltera, que era agredida por su pareja Rodrigo Cordero (Álvaro Morales).

Sobre la violencia actual, la artista cree que las leyes al respecto han mejorado, pero que aún falta trabajo por hacer.

"Yo creo que se ha ido avanzando, pero no se puede permitir la violencia, no sólo hacia la mujer, sino que también hacia los niños, violencia racial", argumentó.

Bajo ese contexto, se refirió a lo que acontece con el pueblo mapuche en La Araucanía, "no puede ser que siga pasando. Todavía está reciente el mismo caso Catrillanca, que hasta el día de hoy me dan ganas de llorar por no entender eso. Terrible. Cómo se aguanta esto en la sociedad que vivimos", finalizó.

