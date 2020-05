Carla Zunino y la muerte de su tía por Covid-19: "Ella nos dijo que quería partir"

La periodista estuvo como invitada en «Buenos días a todos» donde se refirió a la decisión de su familiar de no ser conectada a ventilador mecánico.

Carla Zunino estuvo como invitada este martes en el matinal «Buenos días a todos» de TVN donde se refirió a un duro y triste momento familiar que atraviesa.

Una tía de la periodista falleció a causa del Covid-19, algo que ha sido aún más duro por la distancia que deben mantener con sus seres queridos debido a la cuarentena.

"Nos daban un informe médico y yo mandaba un reporte para toda la familia, pero no hay abrazos, no hay mirarte a los ojos, ni poder leer cómo está el otro", manifestó.

"Para mí, mi gran preocupación, es no poder estar al lado de mi papá y mirarlo. Todos los días le pregunto cómo está, pero no puedo abrazarlo, no puedo estar con él físicamente", agregó.

La profesional agradeció que todo esto ocurriera antes que ella entrara en cuarentena preventiva, ya que al interior del departamento de 24horas hubo un caso positivo.

"Mi tía no tenía hijos, era muy cercana a mi papá, entonces cuando llamaron del Hogar Italiano en Ñuñoa para decir que se había agravado le dijeron a mi padre que él tenía que hacer el ingreso de ella en el Hospital Salvador, pero él también es adulto mayor, entonces fui yo y desde ese momento, afortunadamente, pude estar presente", confesó.

Pero uno de los momentos más duros que vivió fue cuando el médico le indicó que su tía había decidido no ser conectada a ventilador mecánico si es que su estado de salud se agravaba.

"Ella dice que quiere partir, que no quiere ser intubada y está consciente de lo rudo que puede ser exponerse a un tratamiento como ese".

Finalmente, Carla agradeció al equipo médico del hospital Salvador quienes le permitieron hacer tres videollamadas, donde le preguntaron sobre su decisión. Y ella respondió, "yo prefiero morirme y eso es tranquilizador porque ella decidió qué hacer", cerró.

