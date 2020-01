Carla Zunino reveló que un problema de salud casi le impide ser jurado en Olmué

A través de redes sociales, la periodista indicó que tuvo que ser operada de una problema de salud.

Luego de estar ausente por un par de días del matinal «Buenos días a todos», Carla Zunino reapareció en el Festival del Huaso de Olmué donde se desempeña como jurado.

La periodista no se presentó al espacio de TVN debido a un problema de salud, tuvo que ser operada de apendicitis, algo que casi le impide ejercer su cargo en el Patagual.

"La apendicitis casi no me deja venir... Pero lo logré", partió diciendo la periodista, para luego agregar que, "aquí estoy, aún un poco adolorida después de la operación, pero viviendo una increíble primera noche del Festival del Huaso de Olmué. Lo que no te mata te fortalece!", aseguró a través de Instagram.

Cabe señalar que el inicio del año para la profesional no ha sido fácil, ya que días atrás se reveló que presentó una demanda contra su ex esposo, el periodista Claudio Fariña, quien fue formalizado por los delitos de amenaza contra ella, la que derivó en la prohibición de acercarse a la víctima.

PURANOTICIA