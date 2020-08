«Cara a Cara» saldrá de la pantalla de La Red tras más de 20 años al aire

Tomás Cox, conductor del programa de entrevistas más longevo de Chile anunció que el espacio no se emitirá "hasta nuevo aviso".

Debido a la pandemia del Covid-19, el emblemático programa «Cara a Cara» de La Red ha tenido que recurrir a emitir capítulos del pasado por la imposibilidad de grabar nuevas entrevistas.

Pero en las últimas horas, su histórico conductor Tomás Cox, anunció que el programa que se estrenó en 1999 saldrá de pantalla en las próximas semanas.

El también productor de eventos explicó que la decisión se toma ya que "no se puede grabar porque, más allá de la valentía de quien habla y de todo el equipo de La Red, para los entrevistados es difícil, complejo y es delicado. No se puede. Entonces hemos entrado en pausa porque no queremos seguir entregando programas grabados y no sabemos cuándo podamos volver a grabar. Este fin de semana o el próximo, porque eso lo vamos a decidir este viernes, entraremos en pausa", comenzó diciendo a El Filtrador.

Pero para el cierre "hasta nuevo aviso" preparan una edición especial. "Hemos conversado la idea de hacer un programa especial, que muestre programas cortitos, una especie de calidoscopio de algunos «Cara a Cara» que están en el imaginario colectivo", argumentó Cox.

El periodista descartó ocupar medios tecnológicos para realizar sus entrevistas, como Zoom u otras aplicaciones remotas.

"No, eso no lo voy a hacer. No tengo ninguna ansiedad de ninguna naturaleza, llevamos 24 años maravillosos. El «Cara a Cara» va a continuar cuando se pueda conversar cara a cara con las personas. Incluso sin mascarilla, porque es un programa que muestra la cara, la expresión, el conflicto... y con mascarilla no sirve", aseguró.

PURANOTICIA