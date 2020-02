Cambios en Vía X: Iván Guerrero deja la conducción de programa "Cadena Nacional"

Será reemplazado por Victoria Walsh que llegará desde la señal hermana de TVI Filmocentro "Zona Latina".

El grupo TVI Filmocentro que es propietario entre otras señales de Vía X y Zona Latina anunció cambios en la conducción del tradicional espacio Cadena Nacional.

Iván Guerrero quien fuera su conductor por los últimos tres años dejará la conducción del espacio según él mismo confirmó en redes sociales.

"Se acabó. Después de casi tres años dejó la conducción de Cadena Nacional en Vía X. Un espacio exquisito de libertad editorial absoluta que me permitió conversar y chacotear con la primera línea del mundo político, cultural e intelectual chileno", agregando que " me voy lleno de agradecimientos, especialmente con el tremendo equipo que me acompañó en este viaje. Son unos secos y fueron un lujo de compañeros y compañeras. Una raya más para el tigre. ¡Salud!".

Guerrero también dejó la conducción del espacio que realizaba en Radio Zero del grupo Copesa que a fines de enero dejó su emisión normal para ser vendida a la Universidad Católica en donde se espera que aparezca nuevamente la tradicional Radio Beethoven.

Quien asumirá la conducción del espacio de la señal de Vía X será Victoria Walsh quien viene de la señal hermana Zona Latina, así lo confirmó la empresa en un comunicado.

PURANOTICIA