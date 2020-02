BTS lanza su cuarto álbum de estudio: «Map of the soul 7»

En el disco, los coreanos cuentan con la colaboración de artistas anglo, como la australiana Sia.

BTS, la exitosa banda de K-Pop estrenó este viernes su cuarto álbum de estudio llamado «Map of the soul: 7», obra que contiene 20 canciones y además colaboraciones con estrellas anglo.

La nueva producción ha sido un éxito comercial, incluso antes de su lanzamiento ya que las solicitudes y preventas para adquirirlo superaron los cuatro millones a nivel mundial, según indico Forbes en febrero.

La banda contó con la colaboración de la australiana Sia en el track «On», single que comanda el álbum y cuyo videoclip superó los 2 millones de reproducciones en menos de dos horas.

Cabe señalar que BTS es una de las agrupaciones de K-Pop más populares, contantando con más de 16 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Tracklist «Map of the soul: 7»:

1 - Intro: Persona

2 - Boy With Luv (Ft Halsey)

3 - Make It Right

4 - Jamais Vu

5 - Dionysu

6 - Interlude: Shadow

7 - Black Swan

8 - Fiter

9 - My Time

10 - Louder Than Bombs

11 - On

12 - UGH!

13 - 00:00

14 - Inner Child

15 - Friends

16 - Moon

17 - Respect

18 - We Are Bulletproof:

19 - Outro: Ego

20 - On (Ft Sia)

