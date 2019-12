Brutal confesión de Horacio Saavedra: fue abusado por su nana a los 10 años

"Esto que voy a contar no lo sabe ni mi familia, ni mi señora, ni nadie. Nunca lo he contado ni lo he dicho, pero pasó siendo niño", explicó el hoy Concejal de Maipú.

Una brutal e inédita confesión realizó el icónico director de orquesta del Festival de Viña del Mar y hoy Concejal de Maipú, Horacio Saavedra, durante su participación en el programa «Podemos hablar», de CHV.

"Esto que voy a contar no lo sabe ni mi familia, ni mi señora, ni nadie. Nunca lo he contado ni lo he dicho, pero pasó siendo niño, de seis hermanos, de un padre modesto, que no tenía mucho poder económico: yo fui abusado a los 10 años por una nana. Mi primera experiencia", relató quien estuvo a cargo de la orquesta del certamen viñamarino durante cuatro décadas.

Además, sostuvo que "pongámonos en contexto: estos son los años '60, '50, donde no hay educación, no hay preparación. Un pajarito en provincia. Un pueblo del sur. Pero eso sigue pasando. Yo nunca entendí lo que era. Yo fui usado".

"Me da un poco de vergüenza, porque al lado de estas cosas es como anecdótico", dijo Saavedra, quien agregó que "para mí es una anécdota ya. Yo las cosas malas las olvido. Pero esto tampoco me provoca drama. No entendía lo que era".

Por último dijo que "tuve la suerte que no me hizo mal, digamos. Esto pasó y después lo olvidé. Y después un desarrollo normal, la pubertad, mis hermanos, pero esto me pasó siendo niño".

