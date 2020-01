Bruno Zaretti fue formalizado por el delito de lesiones graves contra ex amigo

El ex Axé Bahía aseguró que tiene pruebas para desmentir las acusaciones en su contra por parte del abogado Ricardo Callejas.

Este martes, el bailarín Bruno Zaretti fue formalizado por el delito de lesiones graves contra su ex amigo, el abogado Ricardo Callejas.

Días atrás, el profesional acusó al brasileño de atropellarlo y dejarlo inconsciente, asegurando que no le prestó ningún tipo de ayuda.

Respecto al caso se refirió Juan Urrutia, abogado del ex integrante de Axé Bahía, quien reveló que ambas partes llegaron a un acuerdo de suspensión condicional del caso, una salida alternativa.

Esto significa que llegaron a un acuerdo para no llegar a juicio, estas condiciones se deben cumplir durante un año, así se termina automáticamente la causa, según indica Página7.

Una de las condiciones que se acordaron es que Zaretti no se puede acercar a la víctima. Urrutia agregó que el bailarín no asume culpabilidad alguna en lo que se le acusa.

Bruno deberá pagar $1.800.000 a Ricardo Callejas, cifra que tiene relación con gastos médicos que desembolsó el abogado.

Finalmente, el brasileño se refirió al momento que está viviendo a través de redes sociales, donde aseguró que tiene material para desmentir los dichos del abogado.

"Gente linda, primero que todo darle las gracias a las personas que me han dado su apoyo en este difícil momento, de verdad no saben cuanto se los agradezco. Me han pedido mucho que hable del tema y la verdad, aunque quiero para aclarar todo, aunque puedo porque tengo pruebas como videos y conversaciones de esta persona que desmiente todo lo que dice de mi, no puedo decir ni mostrar nada ya que hay un juicio en proceso y mi abogado me lo prohíbe", comenzó diciendo.

"Voy a mostrar realmente como son las cosas y las supuesta historia en torno a mí. Para terminar lamento mucho que medios de comunicación presten tribuna y espacio a alguien para que hable sin ningún tipo de filtro sobre mi persona, pero aún más grave, sin ningún tipo de prueba. Me han hecho un daño tremendo, y siento pena e impotencia al tener las manos atadas, al ver como una persona habla lo que quiere de mí, inventa y festina con mi persona, y los medios le dan tribuna solo para llenar un papel para vender, sin medir el daño que me están causando a mi, a mi familia y amigos", cerró.

