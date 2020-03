Broma de Yamila Reyna a Martín Cárcamo desató carcajadas en Canal 13

Comediante argentina bromeó con la polémica portada donde el animador hablaba acerca de cómo lo hacía para estacionar su camioneta de dos metros de ancho.

Carcajadas sacó Yamila Reyna con una broma que le lanzó a Martín Cárcamo en plena emisión del programa «Bailando por un sueño», de Canal 13.

Luego de llevar a cabo su presentación de baile, la comediante argentina fue entrevistada por el conductor del espacio.

Fue en este momento cuando Reyna recordó una polémica portada del diario Las Últimas Noticias, donde indicaba cómo lo hacía Martín Cárcamo para estacionar su camioneta de dos metros.

"No sabes lo que me pasó. Paso tantas horas en este canal, que yo digo, 'bueno, por último, que me salte la liebre acá en el canal'. Y vengo llegando ayer con el auto, al ensayo...", comenzó Reyna.

No obstante, fue interrumpida por Francisca García-Huidobro, jurado del programa, quien le dijo que tras un año y tres meses n el canal aún no pasaba nada con el "salto de la liebre".

Y Yamila Reyna continuó diciendo que "nada... hay un hambre total, pero impresionante. Y vengo llegando, entro al estacionamiento y me demoré como dos horas en estacionar porque está tu camioneta de dos metros. Entonces, bueno... Me meto y estaciono".

Esto desató la risa del público presente, y también la respuesta de Cárcamo, quien dijo que "algún día voy a contar esa historia, no me la van a creer".

"Ojo, que él es lo mejorcito del canal, el más mino del canal, lejos", lanzó García-Huidobro

Todo culminó con otra broma de la trasandina: "Y con esos dos metros...".

PURANOTICIA