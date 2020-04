Britney Spears confesó que incendió por "accidente" el gimnasio de su casa

La cantante publicó un video mostrando su rutina de ejercicios en plena cuarentena, pero antes confesó el accidente.

Britney Spears publicó un video en su cuenta de Instagram donde muestra su rutina de ejercicios en plena cuarentena, pero antes reveló un incendio que provocó por "accidente".

La intérprete de «Oops!... I Did It Again» confesó que por cerca de seis meses no fue al gimnasio que tiene en su casa ya que lo incendió, "lo quemé, desafortunadamente. Tenía dos velas y una cosa llevó a la otra. Y lo quemé", dijo en el video.

En el lugar solo le quedan dos máquinas y nos espejos, "pero podría ser mucho peor, así que estoy agradecida", agregó la cantante norteamericana.

Finalmente, la artista aseguró que el accidente fue en cosa de segundos pero, "por la Gracia de Dios, la alarma se activó después de eso y, nadie se lastimó", apuntó.

PURANOTICIA