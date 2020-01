Billie Eilish arrasó en los premios Grammy 2020: Revisa a todos los galardonados

La artista estadounidense de 18 años recibió los galardones más importantes de la ceremonia.

Billie Eilish fue la gran ganadora de los Grammy 2020, llevándose cinco gramófonos, cuatro galardones en las categorías principales, mejor nuevo artista, autora de la mejor canción, la grabación del año y el álbum del año.

La artista estadounidense de apenas 18 años sólo tiene un disco en el mercado, lanzado el 29 de marzo del año pasado, y el que fue grabado en su casa junto a su hermano Finneas, nombrado productor del año por los Grammy.

Lista completa de ganadores:

ÁLBUM DEL AÑO: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish

GRABACIÓN DEL AÑO (mejor canción): Bad Guy, Billie Eilish

CANCIÓN DEL AÑO (composición): Bad Guy, Billie Eilish

MEJOR ARTISTA REVELACIÓN: Billie Eilish

MEJOR ACTUACIÓN DE POP INDIVIDUAL: Lizzo, Truth Hurts

MEJOR ACTUACIÓN DE POP DÚO/GRUPO: Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, Old Town Road

MEJOR ÁLBUM DE POP VOCAL: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish

MEJOR ÁLBUM POP TRADICIONAL: Look Now, Elvis Costello y The Imposters

MEJOR DUO/GRUPO POP: Old Town Road, Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus Old Town Road

MEJOR ÁLBUM DE ROCK: Social Cues, Cage The Elephant

MEJOR CANCIÓN METAL: Tool (7empest)

MEJOR ÁLBUM DE RAP: Igor, Tyler The Creator

MEJOR ÁLBUM R&B: Ventura, Anderson .Paak

MEJOR CANCIÓN RAP: Higher, DJ Khaled feat. Nipsey Hussle y John Legend

MEJOR SOLISTA POP: Truth Hurts, Lizzo

MEJOR DUO/GRUPO COUNTRY: Speechless: Dan+Shay

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA: Father Of The Bride, Vampire Weekend

MEJOR ÁLBUM DE ELECTRÓNICA: No Geography, The Chemical Brothers

MEJOR ÁLBUM URBANO CONTEMPORÁNEO: Cuz I Love You (Deluxe), Lizzo

MEJOR ACTUACIÓN DE ROCK: This Land, Gary Clark Jr.

MEJOR ÁLBUM COUNTRY: While I'm Livin', Tanya Tucker

MEJOR ACTUACIÓN DE ORQUESTA: Norman: Sustain, Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Angeles

CATEGORÍAS LATINAS

MEJOR ÁLBUM POP LATINO: #Eldisco, de Alejandro Sanz

MEJOR ÁLBUM ROCK O ALTERNATIVO LATINO: El mal querer, de Rosalía

MEJOR ÁLBUM REGIONAL MEXICANO (INCLUYE TEJANO): De ayer para siempre, Mariachi Los Camperos

MEJOR ÁLBUM TROPICAL LATINO: Opus, Marc Anthony

PURANOTICIA