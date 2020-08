Betsy Camino respondió con todo a burlas de Botota: "Racista, déspota y falta de respeto"

La comediante transformista se burló de la actriz cubana luego de que fuera eliminada de «MasterChef Celebrity».

Betsy Camino se trasformó en la última eliminada de «MasterChef Celebrity» de Canal 13, por lo que no pudo consagrarse como una de las cuatro mejores del espacio.

La actriz cubana se despidió entre lágrimas agradeciendo especialmente a Cristopher Carpentier y a Natalia Duco, pero hubo alguien que se burló.

A través de redes sociales, la comediante y transformista Botota Fox se rió de la eliminación de Camino. Sin embargo la caribeña no se quedó callada y le respondió en varios registros vía historias de Instagram.

"Me enteré justo en el 'en vivo' que la Botota se estaba riendo, que estaba burlándose, la envidia le brota por los poros, es como una cuestión así como que no me puede ver", inició.

"Esa mujer en otra vida creo que se quería parecer a mí, no entiendo tampoco la mala onda, nunca me río de las desgracias de nadie, sólo tiro pura buena vibra", agregó.

Pero lejos de detenerse, la modelo continuó sus descargos contra Botota. "Es una persona racista, una persona déspota, una persona extremadamente falta de respeto", aseveró.

"No saben cuántas veces pidió disculpas en Bogotá, porque fuera de las grabaciones me dijo hasta prostituta y mil veces llorando. Yo la bloqueé", explicó.

Finalmente, Betsy envió un último mensaje. "Por algo te bloqueé, por algo cuando nos sentamos con toda la producción, no acepté tus disculpas, porque eres una persona falsa, eres una persona de mentira y todo Chile ya se dio cuenta", cerró la ahora ex participante del programa de Canal 13.

MIRA ACÁ ALGUNOS DE LOS VIDEOS DE BETSY:

LAS BURLAS DE BOTOTA:

PURANOTICIA