Benjamín Vicuña llamó a respetar la cuarentena recordando la muerte de su hija

El actor nacional realizó una sentida reflexión, abordando la muerte de Blanca en el 2012, cuando solo tenía seis años.

Benjamín Vicuña hizo un llamado a quedarse en casa para evitar contagios por el Covid-19 y lo hizo recordando la muerte de su pequeña hija Blanca.

El actor chileno realizó una sensible reflexión ejemplificando con el fallecimiento de la menor en 2012, cuando solo tenía seis años, tras luchar contra una bacteria desconocida.

"Hoy el mundo entero está luchando contra un virus del que sabemos poco, pero nos dicen que la principal arma para frenarlo es quedarnos en casa. Sinceramente es algo difícil para todos, pero no se compara a la impotencia de no poder salvar a los que amas, a perder a un ser querido", comenzó diciendo junto a una foto de la pequeña.

"El 8 de septiembre de 2012 mi hija Blanca muere tras batallar contra una bacteria desconocida. Nadie me preguntó nada, nadie pudo hacer nada. Mi peor enemigo no tenía identidad. No se pudo prever ni acusar a nadie. 'Está en el aire, es el destino, la vida'», agregó.

Finalmente, Benja hizo un llamado a no salir para cuidarse de la pandemia, "todos daríamos nuestra vida por un hijo. Obviamente pasaría mi vida entera en cuarentena si eso hubiese cambiado algo hace casi 8 años. Hazlo por ellos. Hazlo por ti. Hazlo por tus viejos, hoy vulnerables. Cuidarlos y cuidarnos es un acto de amor. Quédate en casa", cerró.

