Belén Soto respondió a quienes criticaron su video en ropa interior: "Dejemos de juzgar"

Hace algunos días, la actriz publicó un íntimo video llamando a "dejar de sexualizar nuestros cuerpos" por el que recibió aplausos y también críticas.

Belén Soto respondió a quienes han criticado un video que publicó en redes sociales hace algunos días donde en ropa interior llamó a "dejar de sexualizar nuestros cuerpos".

El registro generó amplio debate, muchos aplaudieron a la actriz y otros tantos la criticaron, incluso una mujer le preguntó que porqué no mejor derechamente se desnudaba.

"He recibido harta buena onda, hartos comentarios positivos, harta gente mandando buena energía, buena vibra, otros que les pareció algo extraño y para otros que todavía no están preparados para este tema de conversación", comenzó diciendo Belén en un posteo que tituló como "Practiquemos la Sororidad, Dejemos de juzgar".

Para luego agregar, "esa es la idea, que de a poco podamos ir planteándolo, que dejemos de sexualizar el cuerpo femenino y podamos normalizar muchas cosas que claramente faltan, y hablar de la sororidad", explicó, comentando que lo más negativo es la falta de "compañerismo".

"Debemos dejar la competencia, debemos dejar la envidia de lado y, por primera vez, ponernos en el lugar de nuestra compañera, sobre todo porque somos del mismo género (...) Somos las primeras que tenemos que apoyarnos, las primeras que tenemos que abrazarnos, las primeras que tenemos que admirar a la otra", continuó su reflexión.

Sobre la idea del video, Soto explicó que se trata de "aceptar nuestras inseguridades" y "las cosas que nos acomplejan".

Ante la pregunta ¿Por qué mejor no te desnudas? de una usuaria, la comunicadora le respondió. "Esa mujer que me lo dice tan libremente 'por qué no te desnudas'. Acaso, cuando tú vas a la playa y ves tantas mujeres en bikini, también a cada una de ellas le preguntas '¿por qué mejor no te desnudas?', o a ti misma, cuando te pones bikini, y vas a la playa o una piscina", cuestionó.

Finalmente expuso que "debemos tenerle respeto al cuerpo femenino, tanto en un bikini, en ropa interior... Eso es lo que falta, respeto por el cuerpo femenino, dejar de sexualizarlo (...) En el momento en que podamos respetar eso, vamos a dejar de lado tanto estigmas, miedos, que nos han hecho nosotras al momento de crecer", cerró.

