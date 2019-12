Begoña Basauri reveló quién era la primera opción para reemplazar a Martín Cárcamo

Este jueves en «Mucho Gusto» conversaron sobre la salida del 'rubio natural' de «Bienvenidos» y el por qué de su salida.

Este miércoles, la farándula chilena se remeció con el anuncio de la salida de Martín Cárcamo de «Bienvenidos», la que se materializará en marzo del 2020.

Maximiliano Luksic, director ejecutivo de Canal 13 confirmó la noticia además de revelar que Amaro Gómez-Pablos será el reemplazante del 'rubio natural' en el matinal, quien no se irá de la estación, sino que conducirá un estelar de baile.

El conductor comandará un programa llamado «Bailando por un sueño» que ya estuvo en pantalla el 2016, con otro nombre («Bailando») y que se emitirá cuatro días a la semana.

Sobre estos cambios en el matinal de Canal 13 hablaron en «Mucho Gusto», donde le consultaron a Diana Bolocco por más detalles, debido a su amistad con Cárcamo.

La profesional reveló que la decisión la pensó por más de un año y fue para probar otros formatos y proyectos dentro del canal del grupo Luksic.

También se reveló en el espacio de Mega, que Gómez-Pablos no era la primera opción para quedarse con el puesto de Martín, y según Begoña Basauri, era Pancho Saavedra el elegido, pero que el dijo 'no' ya que prefiere seguir 'en la calle', "dijo que no luego de seis propuestas", sostuvo la actriz, según recoge Página7.

En tanto, José Miguel Viñuela dio a conocer otros nombres que manejó la estación, Julián Elfenbein y Julio César Rodríguez, ambos de Chilevisión.

PURANOTICIA