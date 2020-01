"Baja el ego”: Julián Elfenbein y Belén Mora protagonizaron un tenso cruce

La comediante durante todo el espacio de Chilevisión se mostró seria y luego a través de redes sociales explicó el porqué.

Este martes, se emitió un nuevo capítulo de la edición verano de «Pasapalabra» donde el conductor del espacio, Julián Elfenbein y una de las invitadas, Belén Mora, protagonizaron un tenso e inesperado momento.

La comediante fue parte del equipo de César Miranda junto a Pablo Mackenna, quienes se enfrentaron a Jaime Briones que fue acompañado por Marcelo Marrochino y Constanza Mengotti.

La discusión entre el comunicador y la comediante comenzó cuando el primero insistió a Mora en que respondiera en el concurso la "Pista Musical".

"Puedes cantar", dijo Julián, quien recibió una rápida respuesta de la integrante de «Morandé con Compañía»: "¿Me puedes dejar pensar, por favor?"

Como en todo el programa la standupera se había mostrado seria, Elfelbein le consultó si es que estaba molesta.

"No estoy molesta, cuando me frustro pongo esta cara. Uno viene a ayudar al compañero y me decepciona no poder ayudarlo más. Me involucro en las cosas que decido participar", explicó.

Y luego, otro momento tenso se vivió entre ambos, antes de que "Belenaza" adivinara la canción, el conductor le preguntó: "¿Tocaste?", provocando otra respuesta seria de la comediante: "¿Tengo que tocar para tararear?"

La rápida y tajante respuesta descolocó a Julián que le consultó, "¿Belén, estás bien, estás molesta conmigo", a lo que Mora respondió, "no todo gira en torno a ti Julián, baja el ego, en serio bájalo".

La actitud de la comediante molestó a los televidentes, que descargaron sus críticas a través de redes sociales catalogándola como "desagradable", "insoportable", "pesada", etc.

Finalmente, ante la pregunta de un seguidor de Instagram, Belén se refirió a su actitud en el programa de concursos de Chilevisión, en donde aclaró que, "ese día estaba muy enferma y me sentía físicamente muy mal. Trate de disimular el malestar pero no soy tan buena actriz. Así que estaba aún más irritable que de costumbre".

PURANOTICIA