Bad Bunny publica «6 Rings», nueva canción en homenaje a Kobe Bryant

El trapero aseguró que "Black Mamba" fue su gran ídolo y que todavía no asimila lo que sucedió el pasado domingo.

Gran conmoción causó en todo el mundo la muerte del destacado basquetbolista norteamericano Kobe Bryant, producto de un accidente aéreo donde también falleció una de sus hijas, Gianna de 13 años.

Quien no se quedó atrás en los mensajes y lamentos por la muerte del ganador de 5 trofeos de la NBA y dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de China y Londres fue Bad Bunny, un fanático de este deporte y en especial del fallecido deportista.

"Jamas hubiera imaginado que esto me dolería tanto! Aún recuerdo la primera vez que vi un juego de basket, a los 7 años con mi papá, y fue un partido de este genio, y desde ese día en adelante se convirtió en mi jugador favorito x100", comenzó escribiendo el puertorriqueño en Instagram.

"Nunca lo he mencionado por que no tiene que ver necesariamente con música, pero este hombre ha sido inspiración en muchos aspecto para yo poder ser lo que soy hoy. RIP GOAT!!! Descansa en PAZ! Gracias por inspirarme tanto! Gracias por tantas emociones! Que triste me siento! Se fue una leyenda" finalizó el Conejo.

Y este martes, el trapero fue más allá y publicó una canción dedicada a "Black Mamba", llamada «6 Rings» (6 anillos), donde habla de los 5 títulos conseguidos en la NBA y sobre su matrimonio, por el cual nacieron sus hijas.

LETRA «6 RINGS»:

"A veces me pregunto si hago bien en respetar los mandamientos y dónde estará dios metio' en estos momentos.

Se que la vida es corta como cuento y en un abrir y cerrar se las lleva el viento.

Aún recuerdo el primer juego tuyo que presencie, vi la emoción y muchas veces me pusiste de pie.

Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión y que pa' ganar hay que tener corazón.

Nos enseñaste que el número 13 no es de de mala suerte y que los fracasos pueden hacernos más fuertes digan lo que quieran pa mi serás el mejor, ey, descansa en paz con el señor.

Y felicidades tú también ganaste 6 sortijas, 5 en la NBA y un matrimonio que te dio tus hijas, pensando que una se fue contigo me descontrolo, pero nah, eso es pa que en el cielo nos juegues solo

Más de 81 razones pa admirarte, más de 5 jugadores al mismo tiempo pa pararte, nos parecíamos en que hacíamos arte, black mamba forever por siempre vamos a recordarte".

