Aylén Milla está en cuarentena en Argentina por posible contagio de coronavirus

Sorpresa causó en redes sociales cuando Aylén Milla, ex chica reality, confesara que se encuentra en cuarentena ante la sospecha de tener coronavirus Covid-19.

Según contó la argentina, ha sostenido diversos compromisos laborales y familiares, lo que la ha llevado a viajar por diversos países en los cuales el brote de la enfermedad está al alza, como Italia.

Una de las medidas tomadas por distintos países ante esta pandemia, es justamente la de dejar en cuarentena a todas las personas que provengan de Europa, caso en el que se encuentra Milla, pero en Argentina.

"Acabo de volver de Europa y tengo que cumplir con los ‏14 días. Aunque no tenga ningún síntoma tengo que cumplir con este periodo por el bien de los demás, básicamente porque es un virus bastante silencioso", dijo Aylén a AR13.

Además, Milla dijo que igual tuvo que salir a realizar un trámite "muy importante, que no los podía dejar bajo ningún punto de vista pasar".

También sostuvo que "ahora estoy en mi casa, en Argentina. Por suerte, justo me dieron las fechas y terminé acá. Ahora se pusieron peor las cosas, así que me voy a tener que quedar acá unos días".

"Y, la verdad, aburrida no, porque siempre tengo un montón de trabajo atrasado para hacer desde la casa con la computadora. No me alcanzaría ni ni un mes de cuarentena para ponerme al día", cerró.

