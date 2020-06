Augusto Schuster reveló desconocida pasión a la que se ha dedicado durante la cuarentena

A pesar de ser actor y cantante, el joven tiene otro talento al que se ha podido dedicar durante el confinamiento.

El músico y actor Augusto Schuster se refirió a lo que se ha dedicado durante este tiempo en medio de la pandemia por el Covid-19.

En conversación con La Cuarta, el artista habló de su desconocida otra pasión: los videojuegos, algo a lo que ha podido volcarse durante la pandemia.

"Siempre me han gustado desde chico. Tuve la suerte de haber jugado en las antiguas, después teniendo mi plata me compré mi propio Playstation. ¡Fue bacán!", comenzó diciendo.

Respecto a cuales son sus juegos preferidos, el intérprete de «Primera vez», indicó que "mi favorito es 'Fortnite'. Pero he hecho de todo, desde 'FIFA' hasta 'GTA'".

Además, el ex integrante de «Juegos de Poder» aseguró que se considera "un niño rata". "Creo que sí, jajajá. Es que su definición es dedicarle varias horas al día al computador o consola, que es algo que hago de chico Entonces, ¡cumplo totalmente!".

Finalmente, confesó que ha inducido a otros famosos a sumarse al mundo gamer, "Jajajá, ¡sí! Al "Ranty" lo ayudé a hacerse su canal. También al "Pollo" Castillo y Joaquín Méndez. Ahora me los encuentro en el Twitch. ¡Es bacán! Me he pillado hasta al Nico Castillo", cerró.

