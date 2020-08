Augusto Schuster relató su calvario tras saltar a la fama: "Me odiaba mucha gente"

"Me pegaron muchas veces", fue parte de las confesiones que hizo el cantante y actor a Martín Cárcamo.

Augusto Schuster fue entrevistado por Martín Cárcamo en el programa «Almorzando con el rubio», que el rostro de Canal 13 transmite vía Instagram.

En la ocasión, el joven cantante y actor contó el calvario que sufrió en su salto a la fama tras participar en el exitoso espacio juvenil «Amango».

Los malos momentos, contó, comenzaron en su época escolar. "En el colegio, o hue....de otros colegios me gritaban mucho. Era raro salir a la calle y que los hombres te odiaran. A mí me odiaba mucha gente, no sé porqué, simplemente por salir en la televisión a mí me pegaron muchas veces", partió contando sin filtro.

"Una vez fuimos a un local de comida rápida con mi ex, la Magda (Müller). Cuando entramos, a mí me tincó mal porque había como 60 personas de tercero o cuarto medio. Era de noche y dije oh qué paja. Me cacharon y vi que comenzaron a hablar", contó.

Para luego agregar que "busqué a un amigo en el segundo piso, pero no lo encontré. Cuando quise bajar, vi que me habían hecho un pasillo de personas hasta la puerta. Estaban mirándome, esperando que yo pasara". continuó.

"Empecé a avanzar, yo los saludé con la cabeza y bastó que uno me pegara la primera patá en la raja para que todos se pusieran maleteros. Me tiraron combos, patadas, me empezaron a perseguir hasta el auto. Me rompieron un foco del auto. Me pegaron caleta esa vez, eran como 60 hue...", agregó.

Tras la agresión, el artista reconoció que no quería salir de noche. "Después de eso, siempre salir en la noche para mí fue algo para dudar. No me gustó la noche, después de eso dije, ¿para qué salir? Me pasó otra vez salí a un carrete y me pegaron. Como que entramos a la hue...' y adentro había un grupo de hueo... que me empezaron a buscar porque sí no más. Tuve que quedarme en la cabina del DJ toda la noche porque los hueo... andaban buscándome, cachai?", cerró su relato.

