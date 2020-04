Así luce hoy la protagonista de Xica Da Silva a 24 años de su estreno en televisión

Taís Araujo tenía tan solo 17 años cuando fue protagonista de este clásico de la televisión brasilera.

24 años han pasado desde el estreno de la teleserie brasilera Xica Da Silva protagonizada por una joven de tan solo 17 años por ese entonces, Taís Araujo.

Hace poco la actriz brasilera recordó en sus redes sociales una sesión de fotos desnuda, que sirvieron de portada para la revista Women's Health Brasil en 2017. La actriz publicó las fotos en su cuenta Instagram con una atrevida leyenda: "Desnuda por razones de exhibicionismo".

Taís Araujo también compartió con sus seguidores un video con la famosa presentación de la telenovela. "Vi esta apertura de Xica da Silva y me conmovió mucho. Me han pasado muchas cosas por la cabeza: ¡En 2020 la telenovela cumple 24 años! ¡Hay una generación entera que no ha visto esta historia!", escribió.

"Han pasado tantas cosas en mi vida, cuántas personas increíbles han pasado y me ayudaron a ser quien soy. Los que me siguieron, los que se quedaron en el camino, les agradezco el viaje. Tantas alegrías, algunas lágrimas y mucha vida".

Así luce hoy la Xica Da Silva a 24 años del estreno de la teleserie.

