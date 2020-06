Ariel Levy no lo ha pasado bien en cuarentena: “He llorado en bastantes momentos"

El actor conversó con Jordi Castell donde detalló su aislamiento preventivo y su acercamiento con la WWE.

El actor Ariel Levy conversó con Jordi Castell en el programa «El Aperitivo», espacio que el fotógrafo conduce y transmite a través de Instagram Live.

En la ocasión, el artista y ex integrante del reality «Resistiré» habló sobre el aislamiento preventivo y que se vino a vivir a Chile junto a su familia.

"Me vine a pasar la cuarentena a Pirque a la casa de mi papá, respiro buen aire. Mucho mejor estar acá, estoy acompañado, estoy en un lugar donde tengo espacio, puedo hacer ejercicio. Me vine hacer mis tours de lucha a Chile y después apareció el coronavirus y preferí quedarme acá", comenzó contando.

Pero a pesar de estar acompañado, al interprete reveló que no lo ha pasado bien en el encierro y que ha llorado. "Soy súper de abrazar y de mirar, no me gusta el contacto virtual, me gusta hacer cariño, que me hagan cariño, así está la cosa no más. Hay momentos en los que te frustras y he llorado en bastantes momentos de este encierro, he llorado porque me gustaría estar en otro lado".

Pero también habló sobre el acercamiento que tuvo con WWE, algo que sucedió antes que la pandemia se expandiera por el mundo.

"Hice una prueba física bastante ruda, aparte de pruebas de cámara y de manejo de micrófono en la empresa más grande de lucha libre del mundo. Tuve la oportunidad de ir y asistir a pruebas, y estábamos en conversaciones muy avanzadas, pero por todo lo que está pasando, está parado", aseguró.

