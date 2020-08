"Apunto de lo peor": César Sepúlveda reveló desconocida gresca con Felipe Braun

El actor dio detalles de la pelea que "casi llega a las manos" en plena grabación de la teleserie «Volver a Amar» de TVN.

César Sepúlveda recordó su participación en «Dama y Obrero», exitosa teleserie que TVN reestrenó este lunes y que protagoniza junto a María Gracia Omegna y Francisco Pérez-Bannen.

En la ficción, el actor interpretó al villano Tomás Ahumada, que está a punto de casarse con Ignacia Villavicencio (Omegna) y es dueño de la constructora Omega.

Sobre su rol, el artista explicó en conversación con TVN que "fue muy difícil. Era un desafío emocional súper grande porque efectivamente el hombre era muy malo. A mi nunca me gusta clasificar a los personajes como bueno o malo -yo se que para afuera simplemente es malo- como yo soy el que lo hago y el que lo tengo que vestir, entonces no me gusta ponerle esa categoría", comenzó diciendo.

Interpretar a Tomás tuvo mucha carga emotiva. "Fue súper agotador porque también hacer un malo significa mover una energía que está alojada adentro de nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros dentro de nosotros mismos alberga una maldad, una guerra", explicó.

Pero luego sorprendió revelando una desconocida pelea que tuvo con su colega Felipe Braun, en medio de las grabaciones de la teleserie «Volver a Amar».

"Con Felipe nosotros tuvimos un súper encontrón. No nos conocíamos. Tuvimos una pequeña discordancia de unos horarios en el que él no sabía que yo llegaba más tarde", explicó.

"Me pegó una para' de carro súper buena. Después terminamos enfrentados ahí (frente a frente) afuera de las grabaciones, apunto de lo peor. Tuvimos ese impasse terrible que casi llega a las manos y después nos transformamos en grandes amigos", aseguró César Sepúlveda.

