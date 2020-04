Antonio Vodanovic recibió avalancha de críticas tras ácido comentario a imitador

Fue en el turno de un imitador de Adrián Barilari, vocalista del grupo argentino Rata Blanca, cuando el cano animador dijo algo que molestó a televidentes y tuiteros.

El regreso de Antonio Vodanovic a la televisión no ha estado exento de polémicas, pues su participación como jurado del programa «Yo soy», de Chilevisión, lo ha tenido constantemente en el centro de las críticas.

Esto, pues, su rol como "jurado duro" le ha significado recibir una serie de críticas por sus comentarios a los participantes, muchos de los cuales fracasan en sus imitaciones debido al nerviosismo que produce cantar en un estudio, con cámaras, público y tres jurados reconocidos en todo Chile.

Bajo este contexto, el histórico ex animador del Festival de Viña del Mar fue nuevamente blanco de los comentarios negativos, debido a una evaluación que realizó de un participante.

Fue en el turno de un imitador de Adrián Barilari, vocalista del grupo argentino Rata Blanca, que el cano animador dijo algo que molestó a televidentes y usuarios de redes sociales.

"No había actitud ni voz. El dominio escénico con el vibrato no estuvo. Los agudos potentes tampoco los escuché. Yo creo que hoy Rata Blanca fue rata de laboratorio. No viniste hoy, lamentablemente", dijo Vodanovic.

A partir de estas palabras, su nombre se volvió tendencia de Twitter, básicamente por usuarios que criticaron éste y otros comentarios del jurado.

A vodanovic se le acaba el argumento! Rata de laboratorio! Que es eso? #yosoychv pic.twitter.com/BlO0My32Gg — gabriela canales (@gaby1canales) April 2, 2020

Vodanovic cabeza de rata blanca #YoSoyChv — Vitorius 🇨🇱 (@vitorio070982) April 2, 2020

Que feo el comentario de Vodanovic...Rata de laboratorio😔 #yosoychv — Nelly C_Araya (@NellyCampos11) April 2, 2020

Vodanovic... rata de laboratorio 🤦🏻‍♀️ viejo malo en serio...#YoSoyCHV — Pame (@pamepainepil) April 2, 2020

Cuándo Vodanovic y Miriam han escuchado Rata Blanca????#yosoychv — Don Franciscano (@DonFranciscano) April 2, 2020

Alguien imagina a Vodanovic escuchando a Rata Blanca??? #YoSoyCHV — Pame UrraA (@pameurra) April 2, 2020

PURANOTICIA