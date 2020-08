Antonella Ríos contó las verdaderas razones de su salida de «Mujeres Primero»

La actriz nacional señaló que no quiso hablar antes del tema por temor a una multa por parte de La Red.

Antonella Ríos, a través de un extenso relato en Instagram, se refrió a su salida del extinto matinal de La Red, «Mujeres Primero» en el 2016, detallando los verdaderos motivos.

"Hace casi 10 años atrás comenzamos una de las aventuras más adrenalínicas de todos los años de trabajo y carrera en la televisión. Junto a mi querida Janine Leal, hicimos un programa desde el 2010 al 2016 llamado «Mujeres Primero» en La Red ", comenzó su relato.

La actriz manifestó que todo iba bien en un principio, la propuesta era diferente había un equipo que se estaba consolidando, pero las cosas cambiaron de un momento a otro.

"El equipo comenzó a desgranarse, a cambiar por personas que se fueron sumando al equipo. Después de un tiempo yo quedé embarazada y como es muy de mi estilo, trabajé hasta que ya no podía más sostener esta guatita gigante. Al volver, me invitaron 'amablemente' a volver a los tres meses. Fui criticada en redes sociales por querer volver antes del tiempo normal con textos 'tanto te gusta la tele que dejas botado a tu hijo', sin saber qué debía hacerlo más por deber que por voluntad propia", agregó.

Pero el momento de su regreso, Ríos aseguró que el ambiente laboral no era el mismo.

"Durante el post-parto laboral realmente se volvió un suplicio el seguir en el programa pues el nivel de mala energía y desagrado de trabajar con nosotras era tan evidente (había cambiado la cabeza del programa y el director ) que terminó por matar todo lo lindo que vivimos por años", expresó.

"Extraño los inicios con todos esos compañeros que potenciaban la puesta en escena y nos daban libertad para crear y comunicar de manera libre y sana en pantalla".

Debido a esto, la artista aseguró que no pudo seguir en el proyecto.

"Después de eso, me fui porque era insostenible emocionalmente seguir en ese espacio en La Red y me fui a Mega, a un reality (en las actividades) donde me recibieron de manera afectuosa y respetuosa", apuntó.

Finalmente, Ríos reveló que no contó esto antes por miedo a multas millonarias por parte del canal. "Al final uno no renuncia a los proyectos , si a los malos jefes. Lamento no poder expresar mi sentir antes , pues La Red me multaría con millones de pesos por hablar o decir lo que me pasó en esa época , en ese canal", cerró.

