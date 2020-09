Anna Faris anuncia que deja la serie «Mom» tras siete temporadas

La actriz norteamericana anunció este viernes su salida de la comedia que protagonizó junto a Allison Janney

Anna Faris anunció que dejará de ser la protagonista de la serie «Mom» tras siete temporadas en la que interpretó a Christy Plunkett desde su estreno en 2013.

La actriz norteamericana publicó un comunicado este viernes donde explicó su decisión. "Los últimos siete años en «Mom» han sido algunos de los más gratificantes y valiosos de mi carrera", partió diciendo.

"Estoy muy agradecido con Chuck (Lorre, creador de la serie), los escritores y mis increíbles compañeros de reparto por crear una experiencia de trabajo verdaderamente maravillosa. Si bien mi viaje como 'Christy' ha llegado a su fin, lo que me permite buscar nuevas oportunidades, estaré mirando la próxima temporada y apoyando a mi familia de televisión", agregó la ex protagonista de «Scary Movie».

Su personaje no será reemplazado en la octava temporada que aún no tiene fecha confirmada de estreno, por lo que no se sabe cómo manejarán su salida.

Cabe recordar que la ficción sigue las vidas de Christy (Anna Faris) y Bonnie Plunkett (Allison Janney), quienes, después de haber estado alejadas durante años mientras luchan con sus adicciones, intentan recuperar sus vidas y su relación al tratar de mantenerse sobrias y asistir a Alcohólicos Anónimos.

