Angie Jibaja reapareció en redes sociales y sorprendió con radical cambio de look

Hace días que la actriz peruana estaba alejada de sus cuentas en redes sociales, pero reapareció con un jugado nuevo look.

Hace algunas semanas, Angie Jibaja reapareció en redes sociales luego de ser baleada por una supuesta ex pareja, en la oportunidad publicó un video bailando y donde se apreciaban parches que tapaban sus heridas, por lo que fue duramente criticada.

Y tras varios días de ausencia, la actriz peruana reapareció en su cuenta de Instagram y lo hizo con un radical cambio de look.

La también modelo cambió el color de cabello a celeste ceniza y, además, posó con lentes de contacto de un color similar, imagen que acompañó con el siguiente extenso mensaje:

"Holaaaaa no es fácil ok pero lo estoy haciendo, O todo , 0 personas que no nos hacemos bien , 0 todo lo que me restaba. Con ganas de recuperar lo que perdí y después de lo que me pasó, motivada por ustedes que nunca me fallan, seguimos? Ustedes pueden poner en YouTube Angie Jibaja y verán muchos videos que los cuelgan empresas productoras que son las que han generado ingresos a costa mía", comenzó diciendo.

"También hay videos de ustedes que no me molestan, me encantan , solo dije ;en que estoy? Porque no hago nada al respecto? Les pregunté a ustedes mismos que podía hacer, para que me den sus sugerencias, es por eso que trabajaré en ello ,en volver con todo. Los amoooooo con todo mi corazón", escribió.

PURANOTICIA