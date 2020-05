Ángeles Araya desclasificó su frío encuentro con Adam Levine en Viña 2020

La conductora de «Aquí somos todos» además confirmó algunas medidas pedidas por la banda y que solo eran rumores hasta ahora.

Ángeles Araya fue invitada al programa «Sigamos de largo» de Canal 13 donde reveló un frío e incomodo momento que vivió con el lider de la banda Maroon 5 en Viña 2020.

La periodista fue la encargada junto a Gino Costa del backstage del evento estival, donde se encontró con el cantante norteamericano.

Además, la conductora de «Aquí somos todos» confirmó algunas de las medidas impuestas por los californianos, que hasta ahora eran rumores, como que nadie podía mirar a los ojos a Levine.

La comunicadora tuvo este encuentro con el jurado de «The Voice» a minutos de que saliera a hacer su cuestionado y polémico show, "no lo reconocí. Nos encontramos de frente, a poca distancia", comenzó relatando Ángeles.

"Tenían que estar todos los camarines cerrados, no podía circular gente cuando ellos llegaran. Resulta que ya estábamos en la hora y me fui a retocar abajo a maquillaje y peluquería y estaba todo cerrado. Dije, 'tanto color que le ponen por un par de señores'", reveló, para luego agregar que se encontró de frente con él y su equipo de seguridad.

"Viene un tremendo gorila, grande el señor y le digo: 'Hola, ¿cómo estás?', porque yo saludo a todo el mundo y tras esto vino el incómodo momento.

(Adam) me mira, hacemos contacto visual. Me miró como sorprendido porque se supone que nadie lo podía mirar a los ojos. Lo pidieron de verdad. No había que mirarlos. Estaban todos encerrados para que él pasara", aseguró.

Finalmente, terminó contando que, "me salté el protocolo, salí y todo. Me encuentro con el guardia y lo saludé amablemente. El señor que lo cuida se rió y me saludó. De repente viene Adam y le digo 'hola', sin cachar quién era. Se dio vuelta y se fue caminando mirando la pared. No me miró más", cerró su relato Ángeles.

