Ángeles Araya asumirá una importante labor en el Festival de Viña 2020

La periodista Ángeles Araya suma un nuevo desafío para el 2020. Luego de su aplaudida participación como panelista en «Bienvenidos» y también por su presencia en la conducción de «3x3», Canal 13 decidió entregarle la responsabilidad de asumir un importante papel en el Festival de Viña 2020.

La profesional conducirá el backstage del evento estival de la Ciudad Jardín, lo que calificó como un "tremendo desafío".

"No me lo preguntaron, solo me dijeron 'estamos listos para el backstage', jajajá. Tengo esa sensación de que es un tremendo desafío al que no se le podía decir que no", comenzó diciendo a La Cuarta.

Sobre si está preparada, la comunicadora contestó que, "me siento con muchas ganas de gozarlo al máximo, creo estar lista para hacer la preguntita que quiere escuchar el público, esa que habla de la sensación del artista cuando se baja de uno de los escenarios más importante del país", agregó.

"Imagínate la bajada de Mon Laferte con todo el contexto nacional ¡Qué rico poder vivir todo esto!", dijo.

Además, por toda esta semana, Ángeles asumirá la animación junto a Sergio Lagos del matinal «Bienvenidos» debido a las vacaciones de Tonka Tomicic.

"Lo del matinal no me lo tomo como un reemplazo, en el equipo existe el lema 'todos hacemos de todo'. Entonces, lo veo como la misión de ejercer distintas funciones. Como me ha tocado hacer móviles y ser panelista, hoy me toca la conducción".

Luego reconoció que a pesar de tener experiencia en la conducción, igualmente estaba nerviosa. "Esto es súper distinto, porque el matinal es una plataforma importante para la gente, le tienen mucho cariño al programa. Las cinco horas se pasan volando".

Sobre que consejos recibió para esta nueva tarea, la comunicadora señaló que la jefatura le dijo "sé tú misma", algo que según ella le sirvió.

