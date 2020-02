Ángela Duarte, ex participante de «Doble tentación» sufrió un accidente en Perú

La joven enfermera señaló que fue víctima de un accidente "medianamente grave" durante sus vacaciones.

La ex integrante del reality «Doble tentación» de Mega, Ángela Duarte, es una activa usuaria de redes sociales, y a través del mismo medio reveló que sufrió un accidente en Perú.

En historias de Instagram, la enfermera y ex pareja del modelo Cristóbal Álvarez en el encierro, contó que estuvo alejada de redes sociales debido al accidente del que no especificó que ocurrió.

"Chicos, perdón por la inactividad. Tuve un accidente medianamente grave, no puedo hablar mucho ahora, ya que esto para mí debe ser formalizado", escribió la joven, junto con una imagen donde su brazo aparece con un algodón en el lugar donde le habrían sacado sangre.

Y en otra segunda historia, Ángela agradeció a la clínica donde la atendieron y a quien la llevó hasta el recinto.

Horas después, la ex chica reality publicó una imagen desde su hotel, donde se le puede ver con un parche en su frente.

"Me puse una gasa arriba porque ver los puntos es horrible, cero posibilidad de tomar sol y espero que la cicatrización no sea tan lenta como me dijo el doctor (1 año), sino mucho menos", cerró.

