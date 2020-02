Andrés Caniulef y su lucha contra las drogas: "Mi vida estaba en juego"

El periodista se sinceró en una íntima entrevista con el matinal «Contigo en la mañana» de Chilevisión.

Este lunes, Andrés Caniulef estuvo invitado al matinal «Contigo en la mañana» de Chilevisión, donde abordó como va su tratamiento para dejar las drogas, algo que confesó hace un par de meses.

Su problema de adicción lo dejó fuera de la televisión y lo más importante, con serios problemas de salud, por lo que el periodista se encuentra en recuperación.

"Soy una persona que ahora se conoce mejor, que trata de mejorar las cosas, que puede mejorar, y que entiende que hay cosas que no se pueden cambiar", comenzó diciendo el ex integrante de Canal 13.

Sobre la adicción a las drogas, el profesional sostuvo que, "es un momento muy complejo, porque te das cuenta que no puedes parar, que estás colapsado, que no eres capaz de enfrentarte a la vida. Es distinto el uso o el abuso que la dependencia a las sustancias ilícitas, que era la que yo estaba enfrentando. Es más fuerte que tú", agregó.

Luego señaló que sus problemas comenzaron cuando le reveló a su familia sobre su homosexualidad, lo que lo llevó a esconderse en las drogas.

"Ahí es donde se comprometen las confianzas. Yo alejé a mucha gente de mi vida, no era capaz de enfrentar lo que me estaba pasando. Dentro de ese esconder, también estaba el camuflar (...) de repente uno llega a mundos, donde se siente fuera de lugar, miras a tú alrededor y nadie es parte de tu vida", afirmó.

Sobre los problemas de salud dijo que, "vienen los trastornos del sueño, trastornos emocionales, se agudizan los cuadros depresivos, crisis de pánico. Todo confluye en eso. El daño es enorme, se transforma en autoflagelación, uno igual busca castigos", relató Caniulef.

Luego argumentó diciendo que, "mi vida estaba en juego, uno deja de empatizar con el dolor ajeno, pero cuando uno ve sufrir a tu mamá, fue la principal razón para hacer todo. Estaba tirando la toalla, había intentado, pero nada funcionaba".

Por estos motivos es que decidió internarse, proceso que dura 12 meses y que se extiende por 5 años para hacer un seguimiento, por lo que tras la entrevista, le profesional debía volver al centro.

"La solución era una comunidad terapéutica, que era una internación, necesitaba apartarme, un proceso de introspección. Llega un momento en que uno dice 'que sea lo que sea'. No puedo decir que pensé en quitarme la vida, pero sí decía 'esta es la última opción, si no no logro, que sea lo que sea'", cerró Andrés.

PURANOTICIA