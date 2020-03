Amparo Noguera y su salida de TVN: "Dije cosas de las que me arrepiento"

Actriz analizó esta situación durante su participación en «La divina comida», donde señaló que "me dijeron 'no sigues', y yo '¿cómo no sigo? Pero ofréceme algo, aunque sea lo mínimo'. Ahí yo me enojé".

Espectáculos , Lunes 9 de marzo de 2020 a las 11:05 horas